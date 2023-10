Toetusuuring: Isamaa jätkab tõusu ja astub oravaparteile juba kandadele, Reformil aastate madalaim toetus

Kolmandal kohal oleva Isamaa toetus tõusis nädalaga 1,4 protsendipunkti võrra ning üheksa nädalat kestnud tõusu jooksul on Isamaa oma toetust kasvatanud kokku 9,5 protsendipunkti võrra. Isamaa toetus on kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kui Norstat erakondliku eelistuse küsitlustega alustas.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks EKRE toetajad (23,3%) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,59%.