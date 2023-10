Tartumaal hukkus elumaja tulekahjus inimene

Päästeamet tuletab meelde, et tulekahju kiireks avastamiseks on hädavajalik, et igas majapidamises on töökorras suitsuandur. Arvestada tuleb sellega, et tulekahju areneb eluohtlikuks väga kiiresti. Elu päästab ainult töökorras ja õigesti paigaldatud suitsuandur.