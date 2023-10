Islandi naised streikisid soolise võrdõiguslikkuse nimel, osa võttis ka riigi peaminister

Streik, mis on tuntud kui „Women’s Day“ või Islandi keeles „Kvennafrí“, korraldati selleks, et tõsta teadlikkust „süsteemsest“ palgadiskrimineerimisest ja soolisest vägivallast, millega Islandi naised silmitsi seisavad.

„Nagu teate, ei ole me veel saavutanud oma eesmärke, milleks on täielik sooline võrdõiguslikkus ja me tegeleme endiselt soolise palgalõhega, mis on 2023. aastal vastuvõetamatu. Me tegeleme endiselt soolise vägivallaga, mis on olnud valitsuse jaoks prioriteetne,“ ütles Jakobsdóttir reedel antud intervjuus uudisteportaalile Iceland Monitor.