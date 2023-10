Elisa merekaabel sai taastatud. Teenuste toimimist rike ei mõjutanud

Elisa teenuste toimivust antud rike ei mõjutanud. Hiiepuu rõhutas, et ettevõtte vastutus on tagada teenuste toimivus oma klientidele. „Rikkeid tuleb ette harva ja oleme nendeks valmistunud. Riketest tuleneva mõju vähendamiseks ja teenuste toimivuse tagamiseks oleme ennetavalt rajanud varuühendused - meil on mitu dubleerivat ühendust. Seega on Elisal võimekus tagada ühendus läbi mitmete erinevate sidekaablite.“