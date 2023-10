Hiina tagandas Li Shangfu kaitseministri ja osariigi nõuniku kohalt

Hiina valitsus on korduvalt keeldunud kommenteerimast Li asukohta ja tema puudumise põhjuseid. Wall Street Journal teatas, et ametivõimud viisid Li septembris ülekuulamiseks ära, viidates Pekingi otsuste langetamisele lähedal seisvale isikule.

Küsimusele, kas Li oli eelmisel kuul uurimise all, vastas kaitseministeeriumi pressiesindaja, et ta „ei ole olukorrast teadlik“. On ebaselge, kas Li vastu on võetud või plaanitakse võtta distsiplinaarmeetmeid.