Aas märkis eile, et Kõlvart pole suutnud erakonnas muudatusi teha ja see peegeldub ka erakonna reitingutes.

Kõlvart rääkis Delfile, et talle tundus, et neil oli erakonna tuleviku osas dialoog, mis võinuks jätkuda. Viimati kohtuti möödunud laupäeval, kui toimus Jõgevamaa piirkonna aastakoosolek. „Lühidalt rääkisime. Tegelikult leppisime kokku, et kohtume veel,“ märkis ta. Eilne teade oli seega tema jaoks natuke ootamatu. Meer ütles, et püüdis seepeale Aasale ise helistada, kuid too ei vastanud ega helistanud ka tagasi. Antud kirjeldus tuletab veidi meelde seda, kui parteist lahkus Tõnis Mölder. Kõlvart ütles ka siis, et lahkumisotsus oli veidi üllatav. Mölderi toonase teate järel ei õnnestunud Kõlvartil Mölderiga kontakti saada.