Rootsi merevägi leidis põhjast katkise kaabli juurest jälgi. Nüüd uuritakse Eesti riigi palvel teist kohta

Rootsi valitsus andis eelmisel nädalal pressikonverentsi Rootsi ja Eesti vahelise kaabli kahjustuse kohta. Rootsi merevägi on alates eelmisest nädalast kaabli juurest tööd teinud ja kahjustust uurinud. Esialgses raportis öeldakse, et kahjustuse on põhjustanud väline mõju ja kaablit on liigutatud, vahendab SVT Nyheter.

„Miski on seda väljastpoolt mõjutanud ja liigutanud. Me näeme lähedal põhjas jälgi, aga me ei tea, kas see on olnud tahtlik tegu või õnnetus,“ ütles Rootsi mereväe kommunikatsiooniülem Jimmie Adamsson.

Mõne tunni jooksul sai Läänemere põhjas kahjustada kokku kolm kaablit.

Eesti riigi palvel liikus Rootsi mereväe laev HMS Belos kahjustatud kaablist ida poole Soome lahte.

„Nüüd teeme me teises piirkonnas allveeuuringuid ja teeme seda Eesti riigi ülesandel. Nad ei taha, et me seda rohkem kommenteeriksime,“ ütles Adamsson.