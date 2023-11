Maru uudis loomasõbrale! Kultuuripealinna eeskava paneb liputama saba

Programmis on valik sündmusi, mis pakuvad suurepäraseid võimalusi oma karvaste kaaslaste kaasa võtmiseks ja võimaldavad ka neil nautida vabas õhus toimuvat meelelahutust.

Näpud mulda

Koduloomaga ühes saab sukelduda festivali Loodusloovus lainele, mis viib osalejad põnevale retkele elurikkust avastama. Ürituse üks keskseid sündmusi on Läänemere loodusvaatluste maraton, mis hõlmab endas aktsiooni, kus 24 tunni jooksul kogutakse kindlaks määratud aladel teavet võimalikult paljude seal leiduvate liikide kohta.

Sellele järgneb Linnujämm, mis toob värske linnulaulust inspireeritud luule- ja heliloomingu Tartu linnaruumi rajatud väikelavadele. Võib-olla just see on klassikaline muusika koera kõrvadele? Kogu melu kulmineerub lõppkontserdi ja multimeedialavastusega „Emajõe sünd“ Lodjakoja laval Emajõe ääres.