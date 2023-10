Saksa Helgolandi saare juures põrkas kokku kaks kaubalaeva, millest üks läks põhja

Mitmed inimesed on kadunud ja nende otsingud Põhjamere 15-kraadisest veest jätkuvad. Laine kõrgus õnnetuskohal on kolm meetrit.

Bahama lipu all olev Polesie oli teel Hamburgist Hispaaniasse A Coruñasse. See laev on endiselt pinnal ja selle pardal on 22 inimest.