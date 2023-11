Kuidas otsustada, millistele üritustele minna, kui valikus on tuhat võimalust?

Head isu!

Maitsemeele kõditamiseks tasub aegsasti plaani võtta Peipsi ääres toimuv Sibulatee puhvetite päev. Puhvetite päeva näol on tegemist kohvikutepäevaga, kus mitukümmend kohalikku avab oma õue, et näidata seda tõelist kohalikku ja ehedat elu ning pakkuda kandi parimaid sööke, jooke ja käsitööd. Krõbekoha, sibulapirukameistri võidupirukad, õlleleib, haugikotlet, rääbisepitsa, praesibula püreesupp, piprakurgid, vanausuliste moodi latikas, sibulamoos, kaneelilõõts, präänikud, koogid ja pirukad – see on vaid väike valik eelmise aasta menüüst. Teised jõulud on tulemas.