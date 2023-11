Avasta enda salajane teine mina

Loovuse heaks

Need, kes igapäevaselt millegi hoopis muuga tegelevad või muidu loovast eneseväljendusest puudust tunnevad, saavad osaleda Bartu festivali raames toimuvates erinevates kujutava kunsti, kirjasõna, muusika ja tantsu töötubades. Salajane teine mina võib vabalt olla DJ või kriminullikirjanik, tuleb vaid see osa endast avastada.

Vaimupeegel

Kui kunst on siiani üldse täitsa külmaks jätnud, tuleb sammud seada „Sürrealism 100“ näitustele Eesti Rahva Muuseumis ja Tartu kunstimuuseumis. Sajandat sünnipäeva tähistava sürrealismi keskmes on ebareaalsus, unenäod, hallutsinatsioonid ja patoloogilised seisundid – see on kummastav, ent üdini nauditav. Võib-olla just nende tööde lahtimõtestamine ja oma vaimupõhja ära tundmine klõpsatab lahti ka laiema kunstihuvi. Või teoste läbi vaimse tervise küsimuste spektri mõtestamine hoopis huvi psühholoogia vastu?