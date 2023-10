Henri Laupmaa on üle kandnud vähem kui poole ukrainlastele mõeldud annetusrahast

Päev pärast kriminaalmenetluse alustamist oli Laupmaa ERR-i vahendusel Threod Systemsile üle kandnud 100 000 eurot. Eile kandis Laupmaa üle veel 10 000 eurot. See tähendab, et kogu annetustega kogutud summast on puudu 115 000 eurot.

Laupmaa teatas kirjalikus kommentaaris, et kogu summat ei ole võimalik tasuda. Ta ütles, et tal on väga kahju, et ta on teinud vigu ja valearvustusi ning toonud kaasa praeguse olukorra, kus peab tasuma droonikampaania summa osade kaupa.

Annetuskampaania kogus raha, et osta Eesti ettevõttelt Threod Systems 21 GPS-i segamise vastast seadet. Ettevõte kinnitab plaani järgi need oma droonide külge, mis saadetakse Ukrainasse.

Põhja ringkonnaprokuratuur alustas septembri keskel kriminaalmenetlust, et kontrollida teavet, mille kohaselt on veebipõhisel annetusplatvormil toeta.me toimunud heategevusprojekti käigus kogutud summa väidetavalt ebaseaduslikult omastatud.

Prokuratuur: kahjusumma võib muutuda

Prokuratuuri pressiesindaja Allan Rajavee kommenteeris täna Delfile, et Toeta.me ja Henri Laupmaa suhtes on esitatud kahtlustus suures ulatuses omastamises. „Nagu oktoobri alul menetlust juhtiv prokurör rõhutas, siis on tegemist esialgse kahtlustusega, mis võib menetluse käigus muutuda. Praegusel hetkel oleme teostanud ja plaanime veel teostada erinevaid menetlustoiminguid, mille raames kogume teavet, et teha kindlaks kas ja kui suures ulatuses on Henri Laupmaa ja/või talle kuuluv MTÜ Ergonoomika ja Infograafika Instituut Toeta.me platvormil kogutud annetusi omastanud,“ jätkas ta.

„Seega, kuigi kriminaalmenetlus algas seoses ühe annetusprojektiga, siis võib aga ei pruugi uurimise käigus küsimärgi all olevate projektide arv ning sellest lähtuv kahjusumma muutuda. Sellest tulenevalt ei soovi prokuratuur enne kohtueelse menetluse lõppu kindlat kahjusummat avalikustada. Lisaks ei saa prokuratuur kohtueelse menetluse käigus kogutud ütluste sisu avaldada.“