Kas aigu om? Libligu tsiivalüük

Mari Kalkun on rahvusvaheliselt tunnustatud Võromaa laulja-laulukirjutaja, kelle värskeim album „Stoonia lood | Stories of Stonia“ ilmus Real Worldi plaadifirma all ja jõudis maailmamuusika edetabelite tippu.

Mõtlõmi tuu nahkhiirõ pääle, kiä võisõ olla edimäne koroonaviirusõ kandja. Vai Ukraina sõa pääle. Mõlõmba sündmüse ja näide tugõva mõo jõudsõva tsõõriga siiä, Haki küllä Võromaal, kon ma elä. Siiä, Euruupa veere pääle, miä om piiriala Läti ja Vinnemaaga. Ja õkva nigu telmise pääle saatsõ imäkene Maa mu parhilladsõ kirätükü illustriirmisõs minevä nädäli Võromaalõ innenägemäldä troopilidsõ pöörüstormi, miä kaksõ maiu ja puid ni teie pall’o kurja. Arvada linnas’ kongi Jaapanin üts liblik ülearvo kipõstõ...

Maailm om tansaman ja tege tsõõrõ mi ümbre. Ku mõni aastak tagasi oll’ viil arvajid, et ilmamuutusõ meid tan Eestin pututa-i, sõs parhilla om siililegi selge, et pututasõ iks külh. Ka Lõuna-Eestin omma mitu keväjät pääle lumõ sulamist olnu väega pikält põvva. Väiku olõndi võiva olla väega vägevä: nigu terve mi söögilaud olõnõs ütest tsillokõsõst mutukast – mehiläsest – ja timä käekäügist. A mehiläne ei linda kah tarust vällä, ku välän om 35 kraati. Näütüses Hiinan om piirkundi, kon mehiläse inämb ellä taha-i ja inemise tolmõndasõ ütekaupa ummi uibuhäiermit. Tuu om rassõ ja vaivalinõ ni tävveste ull tüü. A tol silmäpilgul, ku inemine om püürdnü luudusõlõ sälä, avita-i luudus meid inämb. Luudus tulõ väega häste inemiseldä toimõ, pall’o parõmbalõ ku üten inemisega. Olnu väega hää, ku üle ilma saadu arvo, et inemisel om vaia luudust, mitte vastapite.

Väega tähtsä ellojäämise kunts täämbädsel pääväl om halva ümbrepüürdmine, harinõminõ. Üts kuulsambit lausit vahtsõ ao Eesti aoluun om president Lennart Meri ütlemine: „Olokõrd om sitt, a tuu om tulõvigu väetüs.“ Taan lausõn om seen mitu mõtõt. Kõgõpäält: mi tunnistami hindäle, et mõnõ as’aluu omma tõtõstõ halvastõ. Tõõsõs: elorõõmsa arvaminõ, et seost või ummõhtõ sündüdä midägi hääd vai esiki väärtüslist. Nigu üteldäs, hääd kriisi saa-i raisku laskõ!