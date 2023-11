Kultuuriprogramm neile, kes plaane ei tee

Kogukondlik mõtteragistus

Kas oled mõelnud, et kogukonnale võiks läheneda teaduslikult? Tartu Maailmaülikool, mis koosneb 12 avalikust arutelupäevast, edendab koos kohalike inimestega Lõuna-Eesti elu nii, et tegevuste mõju on pikk ja käegakatsutav. Appi võetakse avara silma- ja vaimuringiga maailmatasemel teadlased ja loojad üle maailma. On probleeme, mille lahendus võrsub just eelarvamustevabast mõttevahetusest. Arutelupäevi juhivad kohalikud inimesed noortest eakateni. Koos õpitakse tundma piirkonna pärandit ning saadakse osa siinsetest eripäradest.