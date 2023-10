Eesti ÜRO suursaadiku residentsi ülalpidamine New Yorgis maksab 30 000 dollarit kuus

Välisministeeriumi avalike suhete osakonna peadirektor Mihkel Tamme sõnul on eluasemed täitnud eri funktsioone ja neid ei saa võrrelda. „Suursaadik Jürgensonil (ja eelmistel suursaadikutel) oli elamispind, mitte residents. Alates 2022. aasta suvest elab suursaadik residentsis, mis on olemuselt täiesti erinev ja millel lasuvad ootused, mis pole võrreldavad eluruumiga,“ rääkis Tamm.

„Residents on lisaks eluruumile ka suures osas tööruum, kus saab korraldada koosolekuid ja ametlikke kohtumisi. Kogu Eestit esindav residents peab olema väljapaistev ning see tähendab riigile ka rahalist pingutust,“ lisas Tamm.

Välisministeerium teatas 26. septembril, et sulgeb seoses kärpetalgutega peakonsulaadid New Yorgis ja San Franciscos 2024. aasta suvest. EW andmetel on Eesti peakonsulaadi kulud 2023. aastal ligi 610 000 dollarit.