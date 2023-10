Prokuratuur kaalub Põlluaasa ja Seeme kohta kriminaalmenetluse alustamist

Prokuratuuri avalike suhete juht Kairi Küngas ütles, et prokuratuur ja politsei on ajakirjanduses ilmunuga kursis, kuid praegusest teabest ei piisa, et otsustada uurimist alustada või alustamata jätta.

„Otsustamiseks vajaliku teabe kogumine ja analüüsimine võtab aega. Kui oleme esmase info läbi töötanud ning näeme viiteid võimalikule kuriteole, alustame menetlust,“ märkis Küngas.

Ekspress kirjutas, et samal ajal kui Põlluaas andis riigikogu kõnepuldis üle eelnõu, viibinuks ta justkui hoopis tanklas – tema kütusekaardiga voolas siis kellegi auto kütusepaaki 42,82 liitrit diislikütust. Maksumaksja taskust hüvitatakse Põlluaasale 57,13 eurot.

Seda juhtus mitu korda. Põlluaas tunnistas, et andis nii auto kui ka kütusekaardi naise kätte. „Need on olnud harvad juhused, kus on olnud vaja kasutada sama autot,“ ütles ta.

Peale Põlluaasa jäi võimatu tankimisega õnge otsa ka reformierakondlane Andrus Seeme. Endine Kanepi vallavanem suutis nagu Grünthal ja Põlluaaski samal ajal Toompeal tööd teha ja Alexelast diislikütust tankida. Kulu riigieelarvest: 67,55 eurot.

Seeme ütles Ekspressile, et tema pole oma kütusekaarti kellelegi teisele andnud, ent peab selle täpsemalt üle vaatama ja jagab selgitusi uue nädala alguses.

Esmaspäeval ütles Seeme, et tegemist on olnud inimliku eksimusega. „Koduses majapidamises on läinud kaardid segamini ja pereliige on kasutanud. Olen täna riigikogule raha tagasi maksnud ning vabandan, et selline olukord üldse tekkis,“ sõnas ta.

Grünthali kohta algatati kriminaalmenetlus

Keskkriminaalpolitsei algatas eelmisel nädalal kriminaalmenetluse, uurimaks Kalle Grünthali riigikogu kütusekaartide kasutamist.

„Ajakirjanduses ilmunud informatsioon viitab sellele, et riigikogu liikme kasutusse antud kütusekaartidega võidi omastada erinevat liiki autokütust,“ ütleb prokuratuuri avalike suhete nõunik Kauri Sinkevicius.

Grünthali tegevust uuritakse omastamist käsitleva paragrahvi järgi. Esialgu pole talle veel kahtlustust esitatud.