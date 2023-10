Kust on tulnud „Kaera-Jaan“ ja millest unistavad kassid? Imevärki leiud kultuuripealinna programmis

Just sellised üritused on tõelised aarded, mis jätavad need kõige unustamatumad kogemused.

Paljas keha ja vaim õpetab arutelukultuuri

Mis oleks eestlaslikum kui arvamusfestival saunas? Programmi „Alasti tõde“ juhib idee arendada vestluskultuuri saunakultuuri formaadis – saunas suhtuvad inimesed üksteisesse austavalt, sõbralikult ja siiralt ning asjadest räägitakse nii, nagu nad on. See on ka hea eeskuju, milline peaks olema vestluskultuur üldiselt. Saun on meie kultuuri süvajuur, populaarne igas vanuserühmas ja kultuurikihis ning teeb kõik võrdseks.

„Kaera-Jaani“ juured

Kui „Kaera-Jaani“ laul juba kummitama jääb, on raske seda peast ära saada. Kustkohast „Kaera-Jaan“ üldse tuleb? Ja kas teadsid, et Jaanide nimepäev on 24. juunil? „Kaera-Jaani“ päritolukülas Võnnus toimub Kaera-Jaani festival, mis on pühendatud just rahvalaulukangelasele Jaanile, kes andis inspiratsiooni Eesti ühele tuntumale rahvatantsule, mis tähistab kultuuripealinna tiitliaastal 135. sünnipäeva. Kaera-Jaani festivalil saab seigelda ainulaadses põhumaailmas ning kogeda seda kõige traditsioonilisemat laadamelu, pärimustantsu, muusikat ning kunstnike töötube ja festivali ajal valmivat skulptuuride rada. Müsteerium saab lahendatud.

Värske perspektiiv

Lõuna-Eestis Sõmerpalus asuva Euroopa suurima sisemotohalli keskkonnas tuuakse publikuni Peeter Volkonski lavastus „Iokasted“, mis annab feministliku vaate Kreeka mütoloogiast tuntud kuningas Oidipuse loole. Kui Sophoklese tragöödias on keskne kuju Oidipus, siis selles lavastuses vaadatakse loole naistegelase – Iokaste silmade läbi. Psühhoanalüüs räägib küll Oidipuse kompleksist, aga mida tunneb naine, kes äkki taipab, et on abiellunud oma pojaga? Kokku toimub kaheksa etendust.

Kalasupipidu

Kultuuripealinna programmist leiab lausa tunniajase õngitsemise jõuproovi ja kalamehejuttude võistluse.