See on romantika | Saabuvad sündmused, mis mängivad tunnete keeltel

Esmalt tasub eemale heita mõte, et romantika on ainult šokolaad, roosid, lääged filmid ja Pariis. Vähemalt sama romantiline saab olla meeleolukas kohvikuskäik Emajõel, kultuuribussi seiklus, muusikaelamus, kuuma kakaoga päikeseloojangupiknik Toomemäel ja kinost koju kõndimine.

Kultuur ratastel

See on teada, et kõige rohkem ühendavad ühised seiklused ja paremini jäävad meelde need ootamatuimad. Kultuur ratastel ehk kultuurielamuste buss on seiklusteks loodud.