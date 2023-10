VIDEO | Kalle Grünthal korruptsioonikomisjoni detaile ei ava: võib-olla on midagi juhtunud. Seda selgitab menetlus

Grünthal sõnas, et komisjonis arutati ka tema korteri üürimise küsimust ning seda, miks endine EKRE liige huvide deklaratsiooni valed andmed esitas. Täpsustama Grünthal ei hakanud. Küll aga ütles ta, et uudised tema kuluhüvitiste kuritarvitamisest on valed.

EKRE esimees Martin Helme ütles, et peale erakonnast lahkumist peaks Grünthal lahkuma ka riigikogust. Kas see on Grünthalil plaanis? „Ma lahkusin EKRE-st sellepärast, et ma tundsin, et see kahjustab EKRE mainet,“ ütles Grünthal ning lisas, et jätkab riigikogus, sest EKRE teemad on talle endiselt südamelähedased.