Reuters: Eesti palus Hiinalt koostööd Läänemere sidekaablite katkemise uurimisel

Välisministeeriumist kinnitati ka Delfile, et Eesti on olnud kontaktis Hiina ametivõimudega seoses koostööga veealuse taristu vigastuste uurimises.

„Eesti on olnud kontaktis Hiina võimudega, et julgustada uurimist puudutavat koostööd,“ ütles Eesti välisministeeriumi esindaja Reutersile.

Ta lisas, et Eesti tahab julgustada „igasugust uurimise jaoks vajalikku koostööd“.

Hiina kutsus Soomet gaasitoru kahjustuse ausale uurimisele

Hiina kutsus täna Soome ja Eesti vahelise gaasitoru kahjustuse „objektiivsele, ausale ja professionaalsele“ uurimisele ning teatas, et sel ajal piirkonnas viibinud Hiina alus liikus normaalselt.

Hiina välisministeeriumi kõneisik Mao Ning teatas korralisel pressikonverentsil, et Hiina ja Soome on alustanud Balticconnectori kahjustuse asjus omavahelist kommunikatsiooni ja Hiina loodab, et asjasse puutuvad osapooled suudavad leida tõe nii kiiresti kui võimalik. Uudist vahendab Reuters.