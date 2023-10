Kreml: Ameerika-keskset maailmakorda rohkem ei tule

„Me oleme härra Bideniga absoluutselt nõus. See on see harv juhus, kui me oleme absoluutselt nõus sellega, mida ta on öelnud. Tõesti, maailm vajab uut maailmakorda, mis põhineb hoopis teistel põhimõtetel,“ ütles Peskov, kommenteerides USA presidendi Joe Bideni avaldust, et inimkond vajab uut maailmakorda, vahendab Interfax.