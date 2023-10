Eesti toidusõprade lemmikpood avas uksed ka Tartus!

Kas tead neid siirupeid, mida saab kohvikutes ja tanklates kohvile lisada? Tegemist on MONIN-i siirupitega, mida toob maale just Gemoss. Valikus on üle saja erineva maitse, mida on mugav kasutada kokteilide, magustoitude ja muidugi kohvijookide valmistamisel. Nii saad ka kodus teha hõrgutava piparmündikakao, Pumpkin Spice Latte või hoopis alkoholivaba hõõgveini. Lisame ka ühe lihtsa kuuma joogi retsepti, aga siit leiad veel palju inspiratsiooni. Kusjuures – MONIN-i siirupites, püreedes ja dessertkastmetes on kasutatud ainult naturaalseid koostisosi. Saadaval on ka vähendatud suhkruga alternatiivid.

Lisaks tõesti soodsale hinnale võib Gemossist ostetud pähklite puhul alati kvaliteedis kindel olla. Olles ise maaletooja, on pähklid spetsiaalselt erinevatest maailma nurkadest valitud ning sortimendis on ka orgaanilised alternatiivid. Pähklid on kahtlemata tervisetoit ja neid tasub oma toidulauale lisada kõigil. Vaata siit , milline on erinevate pähklite toitainesisaldus. Soovitame kindlasti maitsta ka Gemossi kuivatatud mangot ja orgaanilisi aprikoose .

Gemoss on Baltimaade suurim toitlustussektori ettevõtete varustaja, seega tunnevadki brändi eelkõige toiduprofid. Küll aga on nii e-poodi kui ka Tallinna ja Tartu kauplustesse alati oodatud kõik – kui sulle maitseb hea toit, meeldivad ilusad nõud või soovid saada osa Eesti parimast pähklite ja kuivatatud puuviljade valikust, jaluta lihtsalt uksest sisse ning kogu see maailm rullubki sinu ees lahti.

Kõrvitsa-karamellilate 15 ml MONIN-i vürtsikat kõrvitsasiirupit

10 ml MONIN-i karamelldessertkastet

1 espresso või 30 ml MONIN-i Cold Brew’ kontsentraati

200 ml kuuma/vahustatud (taimset) piima

kaunistuseks jahvatatud muskaatpähklit/kaneeli Sega kokku siirup, dessertkaste ja kohv. Kuumuta piim, lisa see ülejäänud koostisosadele, sega kergelt läbi ning kaunista jahvatatud muskaatpähkli/kaneeliga.

JUST NATURE

Just Nature on Gemossi enda toodetud tera- ja kaunviljade, jahude, pähklite, seemnete ja kuivatatud puuviljade sari, mis on võitnud juba paljude südame oma väga hea kvaliteedi ning valikuga. Elevust on tekitanud ka brändi humoorikas slogan „Linnutoit inimestele“. Jagame siin üht soojendava läätsekarri retsepti. Veel palju retsepte Just Nature’i toodetega leiad siit.

Kiire läätsekarri (suur potitäis) KOOSTISOSAD: 2 kaneelipulka

1 spl koriandriseemneid

1 tl lambaläätsi

1 spl vürtsköömneid

1 tl kurkumit

1 tl Cayenne’i pipart

1 spl magusat paprikat

1 tl soola

1 spl kookosõli

1 sibul

umbes pöidlasuurune jupp värsket ingverit

500 g läätsi (retseptis kasutatud rohelisi, punaste küpsemisaeg on veel lühem)

1 purk tükeldatud tomateid

1 purk kookospiima

1 sidruni mahl

maitse järgi soola VALMISTAMINE: Haki sibul ja ingver peeneks. Kuumuta paksu põhjaga pott ja rösti selle põhjas kõiki terveid vürtse aeg-ajalt segades umbes minuti jooksul, kuni need on aromaatsed. Kalla kõik uhmrisse. Pane samasse potti sibul, ingver, kookosõli ja natuke soola. Sega ja jäta keskmisele kuumusele klaasistuma. Viska ka kaneelipulgad potti tagasi. Uhmerda vürtsid peeneks, sega sinnasamasse juurde ka ülejäänud maitseained. Lisa potti läätsed ja tomatid. Et saada tomatipurgist kõik kätte, kasuta keeva vee lisamiseks seda – lisa kaks purgitäit. Kalla potti kogu uhmri sisu, sega läbi, kata kaanega ning unusta järgmiseks 15 minutiks ära. Lisa potti kookospiim, sega läbi ja lase veel 5 minutit madalal kuumusel podiseda. Testi, kas läätsed on pehmed, ja lisa vajadusel veel mõnd vürtsi. Pigista juurde poole sidruni mahl ja maitse uuesti enne, kui otsustad, kas soovid lisada ka teise poole. Serveerimisel sobib lisada värsket koriandrit, maitsestamata jogurtit ja granaatõunaseemneid. See on imehea ka mõne liharoa lisandina. Muide – terve suure potitäie hinnaks tuleb umbes seitse eurot ja see roog on soojendatuna veelgi parem!

ILUSAD NÕUD

Just kaunid lauanõud on need, mille pärast meie kõige tihedamini sammud Gemossi seame. Lemmikbrändi on keeruline välja tuua, sest valik on suur ning võtab silme ees kirjuks, kuid läbi aegade on üheks lemmikuks kujunenud kõik Churchilli nõud. Need, muide, peavad garanteeritult vastu vähemalt 5000 masinpesu ja ka aastatepikkusel igapäevasel kasutamisel ei näe neil ühtki kulumise märki.

Teiseks suureks lemmikuks on Cozy & Trendy, mis pakub mõnevõrra soodsamas hinnaklassis väga ilusaid ja erilisi lauanõusid.

MAITSEAINED

Viimasena võib välja tuua Gemossi väga laia maitseainete valiku. Gemoss ise toob maale ja pakendab väga suurt hulka maitseaineid Gemo Spice’i brändi all, kuid lisaks neile on valikus ka palju muud – erinevad soolad tavalisest kuni soolahelveste ja vedela soolani, muljetavaldav puljongite valik ning palju muud.

Proffide seas armastatud

Gemossi emaettevõte asub Lätis ja koos Tartu poega on ketis kokku nüüd seitse kauplust, suur logistikakeskus, omatoodete tehas ja üle 240 töötaja – see teeb Gemossi Baltimaade turuliidriks. Uue kaupluse avamise üheks suureks eesmärgiks oligi pakkuda veelgi kiiremat ja mugavamat teenindust Tartu ja Lõuna-Eesti toitlustusettevõtetele. Märkimist väärib, et lisaks kohapeal olemas olevatele toodetele ja e-poe valikule saab Gemossi kaudu tegelikult tellida ka kõike muud tarnijate kataloogides olevat.

„Juba meie kohapealses sortimendis on tooteid üle 20 000, kataloogidega koos ulatuks see number sadadesse tuhandetesse,“ ütleb Gemoss Eesti tegevjuht Viktoria Rozental. „Ükskõik kui suure pindalaga kaupluse me avaksime – nii palju tooteid ei mahu iialgi riiulitele ära. Meie ladudes on alati korralikud varud ja tänu heale koostööle üle maailma tuntud, just HoReCa sektorile pühendunud brändidega saame pakkuda kiiret tarnet väga paljudele kaunitele lauanõudele ja teistele HoReCa toodete mitmekülgsele sortimendile. Boonusena saavad eelkõige restoranid tellida meie kaudu nõusid, mida konkurendid ei kasuta. Kusjuures, väga tihti pöördutakse meie poole just enne restorani või kohviku avamist – Gemossist leiab ju ka kõik köögi sisustamiseks vajaliku, alustades seadmetest, nagu külmikud ja pliidid, kuni pottide-pannide ja tooraineni välja,“ lisab ta.

Kõik toidumaailma professionaalid ja teised toiduarmastajad on oodatud Gemossi kauplustesse:

Narva mnt 3, Tartu

Pallasti 4, Tallinn