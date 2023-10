FOTOD | Kalle Grünthal andis korruptsioonikomisjonis aru kahtlaste kütusekulude kohta

Ametlik uurimine

Meedias on olnud juttu, kuidas Grünthal ostab maksumaksja raha eest läbisegi bensiini ja diislikütust. Lisaks on selgunud, et tema kütusekaarti kasutatakse ajal, mil ta ise osaleb riigikogu istungil.

Eelmisel nädalal kinnitas Grünthal, et lahkub EKRE-st. Ta pole enam ka EKRE riigikogu fraktsiooni liige, aga vähemasti praeguse seisuga ta parlamendis jätkab. EKRE juht Martin Helme on märkinud, et tema hinnangul peaks Grünthal koha loovutama, et tema asemel pääseks parlamenti EKRE-sse kuuluv asendusliige.