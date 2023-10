Jutualgatajad kohvipausiks | Järgmise aasta kultuuriprogrammi eredaimalt säravad tähed

Projekt „Pühendusega Eesti klaverile“ viib põnevale teekonnale Eesti klaveriehituse ajalukku. See tutvustab Ernst Hiisi, Eesti klaveriehituse grand old man’i pärandit. Tal on sügavad juured Eesti klaverikunstis – Estonia klaverivabriku pillid kõlavad mitte ainult kodudes, vaid ka kirikutes ja kontserdisaalides üle maailma, ent vähesed teavad, et pilli juured ulatuvad Luunjasse.

„Mida sa ütleksid kõige alguses?“

Ainulaadne näituse- ja galeriikontseptsioon imikutele kutsub meid astuma sisse vastsündinute maailma. Projekt „Mida sa ütleksid kõige alguses?“ raames luuakse voolav soppidega ruum, mille aluspind on piisavalt jäik, et end kätega kõhuli olles toetada, aga ka kergelt elastne, et pead ära ei lööks. Näitus on loodud, kujutledes end vaatama läbi nende pilgu, kes alles avastavad maailma enda ümber, ning selgitab aju-uuringute ja optika kaudu teadust selle kõige taga.

„Varjatud maailmade avardumine“

Eestis on erilist tuge vajavate inimeste loomingulise eneseväljenduse võimalused kesised, olgugi et meil on hinnanguliselt kuni 55 000 psüühilise erivajadusega inimest, mida on enam kui elanikke suuruselt kolmandas linnas Narvas. Viljandi vanalinnas asuv Kondase keskuse kogusse kuulub enam kui 500 erilist tuge vajava Eesti autori teost ning muuseumi pikaajaliseks eesmärgiks on saada rahvusvaheliseks autsaiderkunsti kompetentsikeskuseks.

„Varjatud maailmade avardumine“ programmi raames toimub kolm rahvusvahelise autsaiderkunsti näitust. Teostega saab tutvuda Tartu ülikooli muuseumis, Valga muuseumis ja Kondase keskuses. Lisaks leiab aset ka haridusprogramm ja kahepäevane konverents. Kunst on hea viis kõigi kaasamiseks ja kindel on see, et autsaiderkunst väärib võrdväärset positsiooni kaasaegse kunstiga.

Valgusfestival Kohtumine

2024. aasta oktoobris maandub Kuul NASA kanderakett Artemis 3: see on esimene mehitatud Kuu-missioon alates 1972. aastast ning esimene kord ajaloos, mil Kuul kõnnib naine. Tartu lennujaamas toimub selle auks suurejooneline valgusfestival Kohtumine, mis keskendub kosmosereisi võtmehetkedele kunsti, teaduse ja tehnoloogia kaudu.

Festivali võtmepunktiks on heli- ja valgusinstallatsioon „Maandumine“, mis sünnib koostöös Läti partneritega Story Hub ja Those Guys Lightning ning heliloojaga Taavi Tulev. Festival ulatub Tõrvandist, Nõost ja Tõraverest horisondi taha – Viitasaari valda Soomes.