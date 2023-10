Hiina kutsus Soomet gaasitoru kahjustuse ausale uurimisele

Hiina välisministeeriumi kõneisik Mao Ning teatas korralisel pressikonverentsil, et Hiina ja Soome on alustanud Balticconnectori kahjustuse asjus omavahelist kommunikatsiooni ja Hiina loodab, et asjasse puutuvad osapooled suudavad leida tõe nii kiiresti kui võimalik. Uudist vahendab Reuters.

Soome keskkriminaalpolitsei teatas reedel, et torujuhtme kahjustuse uurimisel keskendutakse Hiina konteinerlaevale NewNew Polar Bear.

„On aru saadud, et Hiina alus oli intsidendi ajal kõnealustes vetes normaalselt ja mingeid ebanormaalsusi halbade meretingimuste tõttu sel ajal ei leitud,“ ütles Mao.

Mao lisas, et Hiina on alati kõnelenud selle eest, et rahvusvaheline kogukond peab tugevdama koostööd ja kaitsma ühiselt piiriülese infrastruktuuri julgeolekut.

Gaasitoru kahjustuse uurimine keskendub Hiina laevale

Soome politsei on eeluurimise käigus tuvastanud, et Hongkongi lipu all sõitva Hiina laeva liikumine langeb kokku gaasitoru kahjustamise aja ja kohaga. Merepõhjast on leitud ka ese, mis võis gaasitoru kahjustuse tekitada.

Soome keskkriminaalpolitsei uurib nüüd, kas merest leitud ese on seotud gaasitoru kahjustusega.

Uurimisjuhi Risto Lohi sõnul on uurimise käigus leidnud kinnitust, et gaasitoru kahjustuse tekitas väline mehaaniline jõud ning olemasoleva info põhjal ei kahtlustata plahvatust. Peale selle leiti uurimise käigus merepõhjast värskelt kihistunud kamakas, mis ilmselt sisaldab mingit väga rasket eset.

„Praegu selgitame välja, mis ese see on ja kas see on seotud toru kahjustusega,“ sõnas Lohi reede õhtul pressiteates.

Objekt on sügaval merepõhjas ja seetõttu pole veel võimalik kindlaks teha, millega täpselt on tegemist. Politsei jätkab sündmuskoha uurimist. „Eesmärk on objekt uurimise jaoks merest välja tõsta,“ lisas Lohi.