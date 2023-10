Politsei kinnitab: Narva-Jõesuu rannikul kadunud surfari surnukeha leiti Venemaa poolelt

Nädala eest ütles Narva-Jõesuu jahtklubi esimees Anatoli Ivanov Vene Delfile, et talle teadaolevalt uhtus meri surnukeha kaldale Venemaa poolel Bolšoje Kuzjomkino kandis. Politsei siis seda veel ei kinnitanud, märkides, et laiba tuvastamine võtab aega.

PPA Narva kordoni juht Dmitri Gorelov rääkis eelmisel nädalal, et 14. oktoobri õhtul sai häirekeskus teate, et Narva-Jõesuus on kadunuks jäänud surfama läinud mees. Politsei käivitas mehe leidmiseks otsingud, kuhu kaasati vabatahtlikud, päästjad, piiripatrull, merebüroo ja lennusalk. „Otsingud kestsid ööpäeva ning kontrolliti kallast, otsiti merelt ning õhust. Pühapäeva õhtupoolikuks (15. oktoober -toim) paraku otsingud tulemust ei toonud ning aktiivsed otsingud lõpetati,“ lisas ta.

Hoolimata laine-ja lohesurfi populaarsusest ei ole PPA täheldanud, et selle spordiala harrastajad kuidagi rohkem ohtu satuks või varasemast enam abi vajaks. „Politsei poole on abi saamiseks pöördutud üksikuid kordi. Soovitame alati veenduda enda oskustes, jälgida ilmastikuolusid ning võimalusel mitte minna veekogule üksinda. Teavitage lähedasi, kuhu ja kauaks plaanis minna on. Kui minna piirveekogule, siis tuleb ennast ka registreerida piiriveekogu portaalis. See tagab automaatsed otsingud, kui inimene õhtuks kaldale pole jõudnud,“ lausus Gorelov.