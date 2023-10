Iraan hoiatas Iisraeli, et regioon võib kontrolli alt väljuda, kui ei lõpetata rünnakuid Gazas

„Ma hoiatan USA-d ja tema käsilast Iisraeli, et kui nad ei peata viivitamatult inimsusevastast kuritegu ja genotsiidi Gazas, on iga hetk kõik võimalik ja regioon väljub kontrolli alt,“ ütles Amir-Abdollahian pressikonverentsil Teheranis.

Amir-Abdollahian lisas, et USA sõjaline toetus Iisraelile on tõendiks, et käimas olev konflikt Gazas on sõda, mida peab Iisrael Ühendriikide eest.