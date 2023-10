USA senati vabariiklaste juht toetab Bideni 106 miljardi dollari taotlust Iisraelile ja Ukrainale

McConnell ei toeta mõningaid oma vabariiklastest kolleege senatis, kes on kutsunud abipakette kahele riigile eraldama. McConnell ütles telekanali CBS saatele „Face the Nation“, et see oleks viga, vahendab Guardian.

„Mina näen seda omavahel seotuna,“ ütles McConnell intervjuus. „Kui te vaatate abi Ukrainale – räägime, kuhu raha tegelikult läheb. Olulise osa sellest saadavad Ühendriigid 38 erinevasse riiki, asendades relvad, mis on saadetud Ukrainasse moodsamate relvadega. Nii et me ehitame uuesti üles oma tööstusbaasi. Ameeriklased ei hukku Ukrainas. Me ehitame üles oma tööstusbaasi. Ukrainlased hävitavad ühe meie suurema rivaali armeed. Mul on raske leida selles midagi valet. Ma arvan, et on suurepärane, et nad ennast kaitsevad.“