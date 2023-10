OTSEBLOGI | Valge Maja lubas abi jätkuvat voolu Gaza sektorisse

USA president Joe Biden ja Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu leppisid telefonivestluses kokku, et „nüüd toimub kriitilise abi jätkuv vool Gazasse“, teatas Valge Maja pärast teise, 14 veokist koosnenud konvoi sisenemist Gaza sektorisse Rafah’ piiripunkti kaudu.

ÜRO on hoiatanud, et Gazasse sisenenud abi moodustab vaid neli protsenti päeva keskmisest enne vaenutegevuse algust ja vaid väikese osa vaja minevast. Toit, vesi, ravimid ja kütus on Gaza sektoris otsa lõppemas.