Tallinna linnajuhid tahaks Kopli komando päästa, ent siseministri sõnutsi pole see võimalik

Sel nädalal teatas siseminister Lauri Läänemets (SDE), et Kopli komando sulgemise otsus on lõplik. „Tekib tunne, et pole soovi otsida Tallinna elanikele parimat lahendust, vaid pigem teema kiiresti maha saada,“ on Põhja-Tallinna linnnaosa vanem Manuela Pihlap (Keskerakond) pahane.