Detroidi sünagoogi president leiti mõrvatuna oma kodu eest

Politsei teatas pärastlõunases avalduses, et uurib juhtumit pärast seda, kui avastas Joliet Place’i kvartalist mitu korda pussitatud surnukeha. Verejäljed viisid ohvri koju, politsei usub, et kuritegu pandi seal toime.

Detroidi politseiülem James White palus avalduses kannatlikkust ja ütles, et värskendus juurdluse kohta tuleb pühapäeval. „Viimase mitme tunni jooksul on politsei mobiliseerinud palju oma ressursse ning on kasutanud kõiki õiguskaitseorganite ja kogukonna ressursse, mis tal on uurimise edendamiseks. Arusaadavalt jätab see kuritegu palju vastuseta küsimusi.“