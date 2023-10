Iisrael käsib Gaza elanikel lõuna poole liikuda, vastasel juhul peetakse neid Hamasi poolehoidjateks

Palestiinlaste sõnul on seekord Iisraeli kaitsejõud hoiatanud, et kui nad sinna jäävad, võidakse neid tuvastada kui „terroristiorganisatsiooni“ poolehoidjaid.

Iisrael on Gazat õhurünnakutega tabanud pärast Hamasi sissetungi Iisraeli 7.oktoobril. Iisrael on koondanud Gaza piirile väed ja soomukid enne eeldatavat maismaarünnakut.

Iisrael hoiatanud palestiinlasi lõuna poole liikuma ka varasemalt, kuid ei ole neile öelnud, et käsu mitte täitmisel võidakse pidada neid Hamasi poolehoidjateks. Samuti väidavad nad, et lõunasse sõitmine on õhulöökide tõttu endiselt väga riskantne ja löögid on tabanud ka lõunapoolseid piirkondi.