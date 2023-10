Egiptus avas piiripunkti, et lubada Gazasse 20-veokiline humanitaarkonvoi

ÜRO abiagentuuride sõnul on esimene 20-veokiline abikonvoi „ainult väike algus ja kaugeltki mitte piisav“. Läheduses on juba päevi ootel üle 200 veoauto, mis veavad 3000 tonni abi.

Veoautod vedasid 44 000 pudelit joogivett – UNICEFi andmetel piisab sellest üheks päevaks 22 000 inimesele. „See esimene piiratud vesi päästab elusid, kuid vajadused on kohesed ja tohutud,“ ütles UNICEFi tegevdirektor Catherine Russell.

Ülemaailmne meditsiinirühm ütleb, et Gaza haiglad on „ülekoormatud ja neil puuduvad vahendid“. „Andsime hiljuti suure hulga meditsiinilisi varusid, sealhulgas ravimeid, narkootikume ja meditsiiniseadmeid Al Shifa haiglale, mis on piirkonna peamine kirurgiaasutus,“ kirjutas grupp sotsiaalmeediaplatvormil X.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas, et nende neljal veokil olid meditsiinitarbed, sealhulgas traumameditsiin ja kaasaskantavad traumakotid esmaabi andjatele.

„Me vajame palju, palju, palju rohkem veokeid ja pidevat abivoogu,“ ütles ÜRO maailma toiduprogrammi juht Cindy McCain.

Agentuurid, sealhulgas ÜRO, UNICEF, WHO ja teised, ütlesid ühisavalduses, et rohkem kui 1,6 miljonit inimest vajab kriitiliselt humanitaarabi. Nõutakse humanitaarrelvarahu ning humanitaarabi viivitamatut piiramatut juurdepääsu kogu Gazale.

„Haavatavad inimesed on kõige suuremas ohus ja lapsed surevad murettekitava kiirusega ning neil ei ole õigust kaitsele, toidule, veele ja tervishoiule,“ seisis avalduses. „Gazas oli meeleheitel humanitaarolukord enne viimast vaenutegevust. Nüüd on see katastroofiline. Maailm peab tegema rohkem,“ lisasid nad.

Gaza haiglad väidavad, et kogu territooriumi hõlmava elektrikatkestuse tõttu saab neil hädaabigeneraatorite kütus otsa. Hamasi juhitud tervishoiuministeerium teatas, et viis haiglat on kütusepuuduse ja pommikahjustuste tõttu tegevuse lõpetanud.

Lisaks on puudu meditsiinitarbeid. Arstid teatasid, et kasutasid haavade õmblemiseks õmblusnõelu ja äädikat desinfitseerimisvahendina, kuni poodidest tarbed otsa said, vahendab Associated Press.