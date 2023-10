OTSEBLOGI | Iisrael andis löögi Läänekalda mošee all asuvale võitlejate kompleksile

Iisrael teatas, et Jenini põgenikelaagris al-Ansari mošee all asuv kompleks kuulus Hamasi ja Palestiina Islamidžihaadi operatiivtöötajatele, kes on vastutanud hiljutiste rünnakute eest.

„Hiljuti saadeti informatsioon, mis viitas sellele, et neutraliseeritud terroristid korraldasid peatset terrorirünnakut,“ kirjutati Iisraeli sõjaväe avalduses. Nad avaldasid pildid, mis nende sõnul näitasid sissepääsu mošee all olevasse punkrisse. Samuti avaldati diagramm, mis nende sõnul näitas, kus võitlejad olid seal relvi hoidnud.

Palestiina Punase Poolkuu teatel sai vähemalt üks palestiinlane surma ja kolm vigastada.

Jenini laagri elanikud ütlesid, et said Iisraeli sõjaväelt hoiatusi, et nad hoiaksid laagrisse eelseisva sissetungi tõttu võitlejatest eemale, kuid ei täpsustanud sissetungi kuupäeva.

Palestiina ametnikud on teatanud, et kokkupõrgetes Iisraeli vägedega on Läänekaldal hukkunud vähemalt 84 palestiinlast. Viimastel päevadel on Läänekallast tabanud vähemalt kaks Iisraeli õhurünnakut.