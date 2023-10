Kaitseminister allkirjastas 10 miljoni euro suuruse toetuse Nursipaluga seotud omavalitsustele

„Lubasime, et toetame Nursipalu harjutusväljaga otseselt seotud omavalitsusi lisaks iga-aastasele häiringutasule ühekordselt 10 miljoni euroga kohalike kogukondade toetuseks. Kuna Vabariigi Valitsus kiitis Nursipalu harjutusala laiendamise heaks, on nüüd võimalik ka 10 miljoni lubadus teoks teha,“ sõnas kaitseminister Hanno Pevkur ja täpsustas, et sisuliselt piiranguid raha kasutamiseks riik omavalitsustele ei sea. „Kohalik kogukond peab ise otsustama, milleks kõige suurem vajadus on ning vastavalt ka otsused ise langetama,“ märkis Pevkur.