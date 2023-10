Otepääl hukkus elumaja tulekahjus inimene

Tulekahjust eluhoones häirekeskusele teatanud inimese sõnul olid leegid katusest väljas ja teataja hinnangul võis majas olla ka üks inimene. Esimesena kell 16.48 kohale jõudnud Otepää päästemeeskond nägi, et puidust eterniitkatusega elumaja on lausleegis, selle katus on sisse kukkunud ning tuld on võtnud ka kõrvalhoone. Suitsusukeldusmeeskond tõi kell 17.23 eluhoonest välja hukkunud keskealise meesterahva.