Poliitkisma õlitehase ümber. Võrklaev: 2019. aastal oli selge, et tehas läheb kliimaeesmärkidega vastuollu. Ratas: see on vale väide

Mart Võrklaev rääkis Delfile, et EKREIKE valitsuse kunagine otsus eraldada 2019. aastal õlitehase rahastamiseks 125 miljonit eurot ei olnud mõistlik. Ta lisas, et Reformierakond oli sellele otsusele vastu, sest eeldati, et õlitehase elutsükkel läheb nii Eesti kui ka Euroopa kliimaeesmärkidega vastuollu. „Tolleaegne valitsus tegi need sõltumata sellest ära,“ sõnas ta.