Parteid ootavad, mis hinnasildi paneb ERJK SALK-i poliitikamudimisele. Rõhutatakse, et ise teenust ei tellitud

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) leiab, et Sihtasutuse Liberaalne Kodanik (SALK) valimiseelset tegevust saab käsitleda keelatud annetusena ja neli erakonda peavad selle annetuse tagastama. Summa suurus on aga suur küsimärk. Parteid rõhuvad sellele, et Tarmo Jüristo tuli ise infot jagama ja kampaaniat need andmed ei muutnud.