Soomes materdatakse Tarja Haloneni, kes Martti Ahtisaari mälestamise asemel kiitles oma saavutustega

Ahtisaari oli Soome kümnes president aastatel 1994–2000. Talt võttis teatepulga üle just Halonen, kes oli riigipeana ametis 2012. aastani.

Esmaspäeva õhtul oli Halonen Yle telesaates „A-studio“. Ajakirjanik Rauli Virtanen meenutas Ahtisaari tegemisi ja Halonenilt oodati sama. Iltalehti vahendab, et Halonen hakkas aga kõnelema oma poliitilise karjääri keerdkäikudest. Kui saatejuht uuris Halonenilt, milline oli tema esimene kohtumine Ahtisaariga, kostis too lühidalt, et säärane mälestus puudub. Küll oli tal palju häid mälestusi selle kohta, kuidas temast endast sai 1990ndatel välisminister.