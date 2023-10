Reformierakonna üldkogu toimub vähem kui kuu aja pärast. Kaja Kallasel konkurente pole

Reformierakonna kommunikatsioonijuht Sander Andla ütles Delfile, et Reformierakonna üldkogu koguneb 18. novembril Tallinnas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Andla sõnas, et üldkogul päevakorras on esimehe ja juhatuse valimistulemuste kinnitamine ning erakonna juhi Kaja Kallase, fraktsiooni esimehe Erkki Keldo ja peasekretäri Timo Suslovi kõned.

Andla rääkis, et avalikult pole keegi avaldanud soovi kandideerida erakonna esimeheks peale Kaja Kallase.

Septembris peale Reformierakonna juhatuse korralist koosolekut sõnas praegune erakonna esimees ja peaminister Kaja Kallas ERR-ile, et kavatseb taas erakonna esimeheks kandideerida.

Kallas lisas, et juhatus toetab tema jätkamist peaministrina. „Me arutasime seda olukorda, sain vastata küsimustele. Loomulikult on see põhjustanud paljudele meelehärmi,“ lausus Kallas. Peamiselt kritiseerisid juhatuse liikmed väidetavalt seda, kuivõrd peaminister skandaali ajal kommunikatsiooniga hakkama on saanud.

„Ma ei ole näitleja ja see on teema, mis mind isiklikult puudutab, seetõttu olen ma tihti emotsionaalne ja väljendan võib-olla oma seisukohti kuidagi selliselt, et see tekitab kuidagi teistsuguseid tundeid, aga püüame paremini,“ nentis Kallas.

Reformierakonna juhatuse liige Hanno Pevkur kommenteeris septembris Delfile, et neil on juhatuses arusaam, et omavahelised asjad jäävad omavahele ning neid ei räägita edasi, seega etteheiteid, mis Kallasele koosolekul tehti, ta täpsemalt lahata ei soovinud.

Pevkur sõnas, et juhatuse koosolekul ei arutatud, kas Kallas võiks erakonna esimeheks uuesti kandideerida, aga üllatusena see talle ei tulnud. Samuti ei osanud Pevkur öelda, kas keegi veel soovib kandideerida. „Vähemalt minuga ei ole keegi arutanud seda,“ ütles ta.

Pevkur lisas, et ta ei ole selle peale mõelnud, kas ta ise võiks erakonna esimeheks kandideerida, küll aga on ta mõelnud kandideerida uuesti juhatusse.