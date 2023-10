OTSEBLOGI | Iisraeli tabas raketituli Liibanonist, kaks Tai kodanikku sai viga

Veel umbes 200 pantvangi – pea 40 eri riigist – on endiselt terroristide käes.

USA välisminister Antony Blinken avaldas uudise üle heameelt, ent tuletas meelde, et kümme ameeriklast on pärast rünnakut endiselt teadmata kadunud, ning rõhutas, et kõik „pantvangid tuleks viivitamatult ja tingimusteta vabastada“.