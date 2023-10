Iisraeli valitsus kiitis heaks määrused, mis lubavad välismaised uudistekanalid ajutiselt sulgeda

Iisraeli valitsus on heaks kiitnud rea eeskirju, mis lubavad ajutiselt sulgeda välismaised uudistekanalid, kui valitsus leiab, et nende kajastus seab ohtu riigi julgeoleku. Määrust kohaldatakse erakorraliste seisukordade ajal, sealhulgas Iisraeli praeguses sõjas Hamasi vastu.

Iisraeli kommunikatsiooniminister Shlomo Karhi on juhtinud eeskirjade vastuvõtmist, et sulgeda Al Jazeera uudistekanali kajastus piirkonnast, mis tema väitel kahjustas riigi julgeolekut. Määrused on tagasiulatuvad, mis tähendab, et Al Jazeera saateid alates sõja algusest saab kasutada aluseks otsusele sulgeda Palestiinat toetava väljaande kohalik haru.

„Iisrael sõdib maal, õhus, merel ja avaliku diplomaatia rindel. Me ei luba mingil viisil saateid, mis kahjustavad riigi julgeolekut. Al Jazeera saated ja teated õhutavad Iisraeli vastu, aitavad Hamas-ISISt ja terroriorganisatsioone nende propagandaga ning õhutavad vägivalda Iisraeli vastu,“ tsiteeris The Times of Israel Karhi öeldut.

Määrus annab Iisraeli kommunikatsiooniministrile ja kaitseministrile volitused keelata välismaiste väljaannete edastamine, sulgeda nende Iisraeli kontorid ja konfiskeerida nende varustus. Lisaks saavad nad sulgeda või piirata juurdepääsu nende veebilehele, olenevalt serverite asukohast.

Meediaväljaande tegevuse peatamise otsuse peab ametlikult heaks kiitma turvakabinet, see peab põhinema turvaasutuse õiguslikel seisukohtadel. Otsuse vaatab üle ka ringkonnakohus. Kui otsus on vastu võetud, kehtib see 30 päeva ning seda on võimalik pikendada veel 30 päeva võrra.

Iisraeli eriolukorra eeskirjad kehtivad kolm kuud või seni, kuni valitsus erakorralise seisukorra ametlikult lõpetab.