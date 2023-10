Riigi peaprokurör Andres Parmas: ma pole nõus kriitikaga, nagu riigiprokuratuur oleks saanud suure kaotuse osaliseks

Selleks, et osutuda valituks, on oluline teha kampaaniat – sellega tegeleb välisministeerium ning nende andmetel on kampaania eelarve 25 000 eurot. Ministeeriumi esindaja ütles ERR-ile , et raha kulub peamiselt välislähetustele ning üritustele, et kandidaati teistele riikidele tutvustada, samuti kampaaniamaterjalidele, nagu bukletid ja video.

Parmas rääkis Delfile, et seni on kandideerimine läinud ootuspäraselt. Peamiselt on toimunud palju kahepoolseid kohtumisi kohtu liikmesriikide esindajatega. „Lisaks olen osalenud siis n-ö nõuandva komitee intervjuul, mille nad on kõikide kandidaatidega läbi viinud ja täitnud terve rea erinevaid küsimustikke, mida siis nii see nõuandev komitee kui ka erinevad kohtuga seotud huvigrupid ja organisatsioonid on esitanud,“ ütles ta.