Järgmisel neljapäeval toimub õpetajate palganõudmiste toetusaktsioon

Eesti haridustöötajate liidu teabejuhi Janno Isati sõnul on aktsiooni eesmärk avaldada toetust õpetajatele ning edastada erinevate ametiühingute poolne sõnum riigikogule ja valitsusele.

Isat rääkis, et tegemist on mittepoliitilise aktsiooniga ning nende eesmärk ei ole kokku ajada suurt massi lippude ja plakatitega. Eesmärk on anda edasi ametiühingute sõnum.