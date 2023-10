Kreml ei pea Bideni tooni Venemaa ja Putini suhtes vastuvõetavaks

„Üldse on Putini teema Ameerika establishment’i retoorikas, kusjuures, teate, alates madalast, keskmisest kuni kõige kõrgema tasemeni, selline konstant ja Putini nimi on USA sisepoliitilise elu lahutamatu osa. Me näeme seda, konstateerime, me näeme seda palja silmaga,“ lausus Peskov ajakirjanikele, kommenteerides Bideni kõnet, milles ta tõmbas paralleele Venemaa presidendi Vladimir Putini ja Palestiina relvarühmituse Hamas vahel, vahendab Interfax.