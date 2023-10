ÜRO: esimest abisaadetist on Gazasse oodata „järgmisel päeval või nii“

„Me oleme põhjalikes ja edenenud läbirääkimistes kõigi asjasse puutuvate osapooltega, et kindlustada, et abioperatsioon Gazas algaks nii kiiresti kui võimalik... esimene kohale toimetamine peaks algama järgmisel päeval või nii,“ teatas ÜRO humanitaarasjade juhi Martin Griffithsi pressiesindaja Jens Lærke Genfis, vahendab AFP.

„Mul ei ole muidugi täpset aega, millal need liikumised aset leiavad, lootusega, et need saavad alata nii kiiresti kui võimalik, nii et see oleks ohutu, kindel ja loodetavasti jätkuv,“ ütles Lærke.