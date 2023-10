VIDEO ja FOTOD | Gaza haigla plahvatus: suuri purustusi näha ei ole, aga hukkunuid väidetakse olevat sadu. Millised on tõendid?

Olemasolevate tõendite järgi näib, et plahvatus toimus hoovis, mis on haiglakompleksi osa. Fotod sündmuskohalt pärast plahvatust ei näita olulisi kahjusid ümbritsevatel haiglahoonetel. Näha on ainult kõrbenud kohti maas ja põlenud autosid.

Riskide hindamise ettevõtte Sibylline Lähis-Ida juhtivanalüütik Valeria Scuto märkis, et Iisraelil on võimekus anda õhulööke droonidelt, millisel juhul nad võiksid kasutada rakette Hellfire. Need tekitavad olulises koguses kuumust, aga ei pruugi tingimata jätta suurt kraatrit. Scuto sõnul näitab kinnitamata video sellist põlengu mustrit haigla asukohas, mis ei sobi selle seletusega kokku.

Gannoni sõnul ei ole tema nähtud video põhjal võimalik kindlaks teha, kas lendkeha tabas mõeldud sihtmärki. Ta lisas, et sähvatused taevas viitavad tõenäoliselt sellele, et tegemist oli mootoriga raketiga, mis kuumenes üle ja lakkas töötamast.

USA Vanderbilti ülikooli abiprofessor J. Andres Gannon ütles, et plahvatused näivad väikesed, mis tähendab, et kuumuse võis tekitada pigem raketikütus kui lõhkepea plahvatus.

Haigla omanik on anglikaani kirik.

Jeruusalemma Püha Jüri kolledži dekaan, kanoonik Richard Sewell ütles BBC-le, et hoovis oli plahvatuse hetkel umbes tuhat kodust lahkuma pidanud inimest ning hoones oli umbes 600 patsienti ja töötajat.

Internetis avaldatud fotode järgi oli haigla ka varem pihta saanud.

Ohvrid

BBC reporter Rushdi Abualouf on Al-Ahli haiglas käinud. Sealsed tunnistajad teatasid hävingust ja surnukehadest.

Üks mees ütles Abualoufile, et haiglas olid plahvatuse hetkel naised, lapsed ja eakad.

BBC on näinud äärmiselt koledaid pilte ohvritest ja ellujäänutest, mis näitavad katastroofilisi vigastusi.

Organisatsiooni Arstid Inimõiguste Eest asutajaliige ja sõjavigastuste ekspert, patoloog Derrick Pounder vaatas mõningaid neist fotodest.

„Hajutatud vigastuste üldine muster on selline, mida võib oodata plahvatuse tagajärjel tekkinud kildudest,“ ütles Pounder.

Pounder ütles aga ka, et ei ole võimalik piiratud arvu kontrollitud fotode põhjal kõiki vigastusi selgelt kindlaks määrata.

Palestiina tervishoiuministeerium teatas kolmapäeval, et plahvatuses hukkus 471 inimest.

Iisraeli kaitsevägi teatas, et seda arvu on tahtlikult suurendatud, aga ei ole avaldanud enda hinnangut hukkunute kohta. Et sõltumatutel organisatsioonidel ei ole sündmuspaigale ligipääsu, on keeruline hukkunute arvu kontrollida.

Mida veel ei teata

Üks otsustavamaid tõendeid on plahvatuse tekitatud kraatri iseloom.

Iisraeli kaitsevägi teatas, et suure kraatri või kahjustuste puudumine ümbritsevatel hoonetel tõestab, et plahvatust ei tekitanud Iisraeli relvad. Alloleval pildil on näha üks väike kraater.

Mõned on väitnud, et suure kraatri puudumist saab seletada õhus plahvatanud lõhkepeaga. Eksperdid ütlesid aga BBC-le, et sündmuspaik ei näe selline välja.

Veel üks tähtis puuduv tõend on raketi fragmendid.

Iisraeli kaitsevägi avaldas salvestuse väidetavast vahelt võetud vestlusest kahe Hamasi võitleja vahel, milles tunnistatakse, et haigla sai pihta rühmituse Palestiina Islami Džihaad välja lastud lendkehaga.

Ei ole võimalik sõltumatult kinnitada selle salvestuse ehtsust. Palestiina Islami Džihaad on eitanud igasugust seotust plahvatusega ja süüdistas Iisraeli.

Iisraeli teadetes selle kohta, kust nende väitel plahvatuse tekitanud rakett välja lasti, näib olevat ebajärjekindlust.

Kõneisiku sõnul lasti see välja lähedal asuvalt surnuaialt ja haigla kõrval on tõesti surnuaed. Kõneisiku näidatud kaardil oli aga väljalaskmiskoht kaugemal, kus surnuaeda ei ole.