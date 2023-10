Sidekaablite ja gaasitoru kahjustuste tõttu tõhustab NATO Läänemerel patrullimist. Pevkur: otsus ei tähenda sõjalise ohu suurenemist

Senised uurimistulemused viitavad, et Eesti-Soome sidekaabli rike on inimese põhjustatud. Edasine uurimine selgitab, kas kahtlus peab paika ja kas tegemist oli hooletuse või mõne muu põhjusega.

Kuna esmased tõendid Eesti-Soome kaablilt on kogutud, saab hakata kiiremas korras planeerima kaabli parandamist, mida loodetavasti tehakse juba järgmisel nädalal. Kaabliparanduslaev on praegu aidanud kahjustunud kohta kindlaks teha ja tõendeid koguda.

Kuigi Eesti ja Soome uurijatele on piirkonnas olnud laevad teada, käib alles töö nende seotuse tuvastamiseks ja on vara võimalikule süüdlasele osutada. Samuti ei saa veel kinnitada, et kahjustused on tehtud tahtlikult, sealhulgas eesmärgiga kahjustada kriitilist taristut.