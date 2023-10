Lähedased ootavad koju Hamasi pantvange: „Mida nad nendega teevad?“

Neljapäeva hommikul antud pressikonverentsil ütles Iisraeli kaitsejõudude pressiesindaja Daniel Hagari, et sõjavägi on seni teatanud 203 pantvangi perekondadele, et nende lähedasi hoitakse Gaza sektoris kinni. Tema sõnul pole pantvangide arv veel lõplik, sest pidevalt otsitakse uut teavet kadunud isikute kohta.

Pärast Be’eri kibutsi rünnakut Yonat Or (50), tema abikaasa Dror (50) ja kaks nende kolmest lapsest. „Kas ma peaksin nutma, sest nad on juba surnud?“ küsis Yonati vend Ahal Besorai. „Kas ma peaksin olema õnnelik, sest võib-olla on nad kinni püütud, kuid siiski elus? Ma palvetan iga päev Jumala poole, et ta leitaks elusalt koos oma perega ja me kõik saaksime taasühineda,“ sõnas ta.