Uurijad Eesti-Soome sidekaabli rikkest: see on inimtekkeline, kuid veel on vara võimalikule süüdlasele viidata

Eesti uurijad koos Soome ja Eesti mereväega lõpetasid täna varastel hommikutundidel vajalikud menetlustoimingud Eesti-Soome sidekaabli uurimiseks.

Senised uurimistulemused viitavad, et Eesti-Soome sidekaabli rike on inimese põhjustatud. Edasine uurimine selgitab, kas kahtlus peab paika ning kas tegemist oli hooletuse või mõne muu põhjusega.

Kuna esmased tõendid Eesti-Soome kaablilt on kogutud, saab hakata kiiremas korras planeerima kaabli parandamist ja loodetavalt toimub see juba järgmisel nädalal. Kaabliparanduslaev on praegu olnud abiks kahjustunud koha kindlaks tegemisel ja tõendite kogumisel.

Kuigi nii Eesti kui ka Soome uurijatele on teada piirkonnas olnud laevad ning töö nende seotuse tuvastamiseks käib, on vara võimalikule süüdlasele viidata. Samuti ei saa täna kinnitada, et kahjustused on tehtud tahtlikult, sealhulgas eesmärgiga kahjustada kriitlist taristut.

Olemasolevas kriminaalmenetluses kontrollivad uurijad ka Eesti-Rootsi sidekaablit, sest esialgsed andmed viitavad, et kahjustus võis olla inimtekkeline, kuid seda tuleb täiendavalt menetluse käigus kontrollida.

„Olen tänulik meie uurijatele ja ekspertidele, samuti Soome kolleegidele, kes on intensiivselt viimase kolme päeva jooksul merel tööd teinud. Usaldan eksperte, kes tõe välja selgitavad,“ ütles peaminister Kaja Kallas.

Eesti sideteenus on olnud kogu aeg maksimaalselt tagatud. Merekaablite purunemisel on võimalik kasutada alternatiivseid toimivaid merekaableid või Lätti minevaid maakaableid. Sideteenuse jätkuvaks toimimiseks on meil kokku üheksa erinevat ühendust: 7 mere- ja 2 maismaa kaablit.

Riigiprokurör Triinu Olev ütles, et vaatamata tormistele oludele merel, õnnestus tõhusas koostöös kaitsepolitseiameti, Eesti ja Soome mereväega ning sidekaabli operaatoriga tuvastada kaabli kahjustuse täpne asukoht ja ulatus.